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01 تشرين الثاني 2022 - 16:34
01/11/2022 16:34:48
ميشال معوض لـ"حوار المرحلة": المعارضة المشتتة ستبقي الوضع على ما هو عليه وخضنا مشاورات طويلة لتأمين دعم ثلثي المعارضة على ترشيحي للانتخابات والبعض يتناسى أنني خضت الانتخابات النيابية على لائحة مستقلة بوجه "القوات"
ميشال معوض لـ"حوار المرحلة": المعارضة المشتتة ستبقي الوضع على ما هو عليه وخضنا مشاورات طويلة لتأمين دعم ثلثي المعارضة على ترشيحي للانتخابات والبعض يتناسى أنني خضت الانتخابات النيابية على لائحة مستقلة بوجه "القوات"
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LBCI News Lebanon
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