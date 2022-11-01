ميشال معوض لـ"حوار المرحلة": المعارضة المشتتة ستبقي الوضع على ما هو عليه وخضنا مشاورات طويلة لتأمين دعم ثلثي المعارضة على ترشيحي للانتخابات والبعض يتناسى أنني خضت الانتخابات النيابية على لائحة مستقلة بوجه "القوات"