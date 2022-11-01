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01 تشرين الثاني 2022 - 16:35
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ميشال معوض لـ"حوار المرحلة": السعودية لا تضغط على نواب السنة لانتخابي ولست مرشح السعودية وأقول لمن يتهمني بأنني أميركي "سلمولي عآموس هوكشتاين"

ميشال معوض لـ"حوار المرحلة": السعودية لا تضغط على نواب السنة لانتخابي ولست مرشح السعودية وأقول لمن يتهمني بأنني أميركي "سلمولي عآموس هوكشتاين" Lebanon, news ,lbci ,أخبار حوار,quot,معوض,ميشال,
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ميشال معوض لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: السعودية لا تضغط على نواب السنة لانتخابي ولست مرشح السعودية وأقول لمن يتهمني بأنني أميركي &quot;سلمولي عآموس هوكشتاين&quot;
Lebanon News
 
 
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