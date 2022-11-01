آخر الأخبار
01 تشرين الثاني 2022 - 16:40
Back

ميشال معوض لـ"حوار المرحلة": لم يتم حرق اسمي وترشيح جعجع لي لم يضعفني وهنا أسأل كيف يمكن جمع 65 نائبًا من دون كتلة القوات

ميشال معوض لـ"حوار المرحلة": لم يتم حرق اسمي وترشيح جعجع لي لم يضعفني وهنا أسأل كيف يمكن جمع 65 نائبًا من دون كتلة القوات Lebanon, news ,lbci ,أخبار جعجع,ميشال معوض,
episodes
ميشال معوض لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: لم يتم حرق اسمي وترشيح جعجع لي لم يضعفني وهنا أسأل كيف يمكن جمع 65 نائبًا من دون كتلة القوات
Lebanon News
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان

الإعلان
إقرأ أيضاً