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01 تشرين الثاني 2022 - 16:50
01/11/2022 16:50:16
ميشال معوض لـ"حوار المرحلة": لا ألتقي بأي سفير من دون الإعلان عن الأمر وأنا أكثر مرشح "لبنن" الاستحقاق الرئاسي لأنني لم أنتظر المساومات والفرق بيني وبين بعض المرشحين أنني أعلنت ترشيحي بوضح النهار
ميشال معوض لـ"حوار المرحلة": لا ألتقي بأي سفير من دون الإعلان عن الأمر وأنا أكثر مرشح "لبنن" الاستحقاق الرئاسي لأنني لم أنتظر المساومات والفرق بيني وبين بعض المرشحين أنني أعلنت ترشيحي بوضح النهار
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LBCI News Lebanon
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