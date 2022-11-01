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01 تشرين الثاني 2022 - 16:50
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ميشال معوض لـ"حوار المرحلة": لا ألتقي بأي سفير من دون الإعلان عن الأمر وأنا أكثر مرشح "لبنن" الاستحقاق الرئاسي لأنني لم أنتظر المساومات والفرق بيني وبين بعض المرشحين أنني أعلنت ترشيحي بوضح النهار

ميشال معوض لـ"حوار المرحلة": لا ألتقي بأي سفير من دون الإعلان عن الأمر وأنا أكثر مرشح "لبنن" الاستحقاق الرئاسي لأنني لم أنتظر المساومات والفرق بيني وبين بعض المرشحين أنني أعلنت ترشيحي بوضح النهار Lebanon, news ,lbci ,أخبار الاستحقاق الرئاسي,ميشال معوض,
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ميشال معوض لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: لا ألتقي بأي سفير من دون الإعلان عن الأمر وأنا أكثر مرشح &quot;لبنن&quot; الاستحقاق الرئاسي لأنني لم أنتظر المساومات والفرق بيني وبين بعض المرشحين أنني أعلنت ترشيحي بوضح النهار
Lebanon News
 
 
 
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