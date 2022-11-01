ميشال معوض لـ"حوار المرحلة": لا ألتقي بأي سفير من دون الإعلان عن الأمر وأنا أكثر مرشح "لبنن" الاستحقاق الرئاسي لأنني لم أنتظر المساومات والفرق بيني وبين بعض المرشحين أنني أعلنت ترشيحي بوضح النهار