آخر الأخبار
01 تشرين الثاني 2022 - 16:53
01/11/2022 16:53:52
ميشال معوض لـ"حوار المرحلة": اذا صلاح حنين قادر على جمع 65 صوتا فأنا معه ووضاح صادق دعمني بعدما وضعنا خارطة طريق سوياً
ميشال معوض لـ"حوار المرحلة": اذا صلاح حنين قادر على جمع 65 صوتا فأنا معه ووضاح صادق دعمني بعدما وضعنا خارطة طريق سوياً
Lebanon, news ,lbci ,أخبار صلاح حنين,ميشال معوض,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
ميشال معوض
صلاح حنين
إقرأ أيضاً