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03 تشرين الثاني 2022 - 09:53
03/11/2022 09:53:57
وصول الحبر الأعظم البابا فرنسيس الى البحرين في أول زيارة للمملكة الخليجية
وصول الحبر الأعظم البابا فرنسيس الى البحرين في أول زيارة للمملكة الخليجية
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