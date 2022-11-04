ارتفاع سعر البنزين وانخفاض سعر المازوت والغاز

ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 والـ98 أوكتان 9000 ليرة لبنانيّة بينما انخفض سعر المازوت 13000 ليرة، وسعر قارورة الغاز 3000 ليرة لبنانية.
وأصبحت أسعار المحروقات على الشكل الآتي:
- صفيحة بنزين 95 أوكتان: 729000 ليرة لبنانية.
- صفيحة بنزين 98 أوكتان: 745000 ليرة لبنانية.
- المازوت: 840000 ليرة لبنانية.
- قارورة الغاز: 421000 ليرة لبنانية.
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