ميقاتي للـLBCI: في الحكومة نحرص على القيام بواجباتنا ولأن الدستور والقوانين تنصّ على القيام بتصريف الأعمال سنقوم بها واذا لم نقم بها سنُحاكم ولا اعتقد أن أي وزير سيتقاعس عن هذا الدور الوطنيّ