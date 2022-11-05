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05 تشرين الثاني 2022 - 04:24
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ميقاتي للـLBCI: في الحكومة نحرص على القيام بواجباتنا ولأن الدستور والقوانين تنصّ على القيام بتصريف الأعمال سنقوم بها واذا لم نقم بها سنُحاكم ولا اعتقد أن أي وزير سيتقاعس عن هذا الدور الوطنيّ

ميقاتي للـLBCI: في الحكومة نحرص على القيام بواجباتنا ولأن الدستور والقوانين تنصّ على القيام بتصريف الأعمال سنقوم بها واذا لم نقم بها سنُحاكم ولا اعتقد أن أي وزير سيتقاعس عن هذا الدور الوطنيّ Lebanon, news ,lbci ,أخبار نحرص,الحكومة,للـLBCI,ميقاتي,
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ميقاتي للـLBCI: في الحكومة نحرص على القيام بواجباتنا ولأن الدستور والقوانين تنصّ على القيام بتصريف الأعمال سنقوم بها واذا لم نقم بها سنُحاكم ولا اعتقد أن أي وزير سيتقاعس عن هذا الدور الوطنيّ
Lebanon News
 
 
 
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