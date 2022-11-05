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05 تشرين الثاني 2022 - 04:50
05/11/2022 04:50:38
السفير السعودي من الاونيسكو: نحن بأمس الحاجة الى تجسيد صيغة العيش المشترك والحفاظ على هوية لبنان وعروبته
السفير السعودي من الاونيسكو: نحن بأمس الحاجة الى تجسيد صيغة العيش المشترك والحفاظ على هوية لبنان وعروبته
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LBCI News Lebanon
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