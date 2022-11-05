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05 تشرين الثاني 2022 - 04:50
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السفير السعودي من الاونيسكو: نحن بأمس الحاجة الى تجسيد صيغة العيش المشترك والحفاظ على هوية لبنان وعروبته

السفير السعودي من الاونيسكو: نحن بأمس الحاجة الى تجسيد صيغة العيش المشترك والحفاظ على هوية لبنان وعروبته Lebanon, news ,lbci ,أخبار الاونيسكو,السعودي,السفير,
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السفير السعودي من الاونيسكو: نحن بأمس الحاجة الى تجسيد صيغة العيش المشترك والحفاظ على هوية لبنان وعروبته
Lebanon News
 
 
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