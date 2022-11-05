السفير البخاري: المؤتمر يعكس اهتمام السعودية وقيادتها بالحفاظ على أمن لبنان ووحدته واستقراره والمحافظة على الميثاق الوطني وفرنسا أكدت لنا أنّه لن يكون هناك أيّ نية أو طرح لتغيير اتفاق الطائف