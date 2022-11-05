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05 تشرين الثاني 2022 - 04:58
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السفير البخاري: المؤتمر يعكس اهتمام السعودية وقيادتها بالحفاظ على أمن لبنان ووحدته واستقراره والمحافظة على الميثاق الوطني وفرنسا أكدت لنا أنّه لن يكون هناك أيّ نية أو طرح لتغيير اتفاق الطائف

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السفير البخاري: المؤتمر يعكس اهتمام السعودية وقيادتها بالحفاظ على أمن لبنان ووحدته واستقراره والمحافظة على الميثاق الوطني وفرنسا أكدت لنا أنّه لن يكون هناك أيّ نية أو طرح لتغيير اتفاق الطائف
Lebanon News
 
 
 
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