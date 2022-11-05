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05 تشرين الثاني 2022 - 04:58
05/11/2022 04:58:37
السفير البخاري: المؤتمر يعكس اهتمام السعودية وقيادتها بالحفاظ على أمن لبنان ووحدته واستقراره والمحافظة على الميثاق الوطني وفرنسا أكدت لنا أنّه لن يكون هناك أيّ نية أو طرح لتغيير اتفاق الطائف
السفير البخاري: المؤتمر يعكس اهتمام السعودية وقيادتها بالحفاظ على أمن لبنان ووحدته واستقراره والمحافظة على الميثاق الوطني وفرنسا أكدت لنا أنّه لن يكون هناك أيّ نية أو طرح لتغيير اتفاق الطائف
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LBCI News Lebanon
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