آخر الأخبار
07 تشرين الثاني 2022 - 15:34
07/11/2022 15:34:52
الدفاع المدني: نطلب من السائقين الحذر أثناء سلوك طريق مفترق عرمون بإتجاه الشويفات لترسب بقع من الزيوت
الدفاع المدني: نطلب من السائقين الحذر أثناء سلوك طريق مفترق عرمون بإتجاه الشويفات لترسب بقع من الزيوت
Lebanon, news ,lbci ,أخبار السائقين,نطلب,المدني,الدفاع,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً