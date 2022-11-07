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07 تشرين الثاني 2022 - 15:34
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الدفاع المدني: نطلب من السائقين الحذر أثناء سلوك طريق مفترق عرمون بإتجاه الشويفات لترسب بقع من الزيوت

الدفاع المدني: نطلب من السائقين الحذر أثناء سلوك طريق مفترق عرمون بإتجاه الشويفات لترسب بقع من الزيوت Lebanon, news ,lbci ,أخبار السائقين,نطلب,المدني,الدفاع,
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الدفاع المدني: نطلب من السائقين الحذر أثناء سلوك طريق مفترق عرمون بإتجاه الشويفات لترسب بقع من الزيوت
Lebanon News
 
 
 
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