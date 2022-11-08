فراس أبيض: لقاح كوليرا سيتوزّع على كل الجنسيات في المناطق المستهدفة على أن يكون التوزيع بشكل ميداني من فرق متخصصة تجول على هذه المناطق من دون الحاجة للتسجيل على منصة كما حصل مع كورونا