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08 تشرين الثاني 2022 - 05:16
08/11/2022 05:16:37
فراس أبيض: لقاح كوليرا سيتوزّع على كل الجنسيات في المناطق المستهدفة على أن يكون التوزيع بشكل ميداني من فرق متخصصة تجول على هذه المناطق من دون الحاجة للتسجيل على منصة كما حصل مع كورونا
فراس أبيض: لقاح كوليرا سيتوزّع على كل الجنسيات في المناطق المستهدفة على أن يكون التوزيع بشكل ميداني من فرق متخصصة تجول على هذه المناطق من دون الحاجة للتسجيل على منصة كما حصل مع كورونا
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LBCI News Lebanon
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