اقتصاد 08 تشرين الثاني 2022 - 12:47 08/11/2022 12:47:36 حجم التداول على منصة "Sayrafa"... كم بلغ اليوم؟

بيان من مصرف لبنان حول حجم التداول على منصة "Sayrafa" اليوم

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LBCI News Lebanon

أعلن مصرف لبنان أن حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم، 53 مليون دولار أميركي بمعدل 30300 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.



وذكّر في بيان، بأنه على المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة Sayrafa، وفقا للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص. الإعلان *حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية







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