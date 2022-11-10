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10 تشرين الثاني 2022 - 05:31
10/11/2022 05:31:21
انتهاء الدورة الأولى من انتخاب رئيس للجمهورية وحصول ميشال معوّض على 44 صوتاً مقابل 47 ورقة بيضاء و6 أوراق لعصام خليفة و7 أوراق لـ"لبنان الجديد" وصوت واحد لزياد بارود وصوت واحد لزياد حايك وصوت لـ"لأجل لبنان" وورقة واحدة ملغاة
انتهاء الدورة الأولى من انتخاب رئيس للجمهورية وحصول ميشال معوّض على 44 صوتاً مقابل 47 ورقة بيضاء و6 أوراق لعصام خليفة و7 أوراق لـ"لبنان الجديد" وصوت واحد لزياد بارود وصوت واحد لزياد حايك وصوت لـ"لأجل لبنان" وورقة واحدة ملغاة
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LBCI News Lebanon
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