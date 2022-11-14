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14 تشرين الثاني 2022 - 05:43
14/11/2022 05:43:38
معلومات للـLBCI: القاضية غادة عون تقدمت بطلب رد القاضي عويدات أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز ولم تمثل أمامه إلا أنّ وكيلتها متواجدة داخل قصر العدل فيما أُلغيت الوقفة التضامنية معها
معلومات للـLBCI: القاضية غادة عون تقدمت بطلب رد القاضي عويدات أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز ولم تمثل أمامه إلا أنّ وكيلتها متواجدة داخل قصر العدل فيما أُلغيت الوقفة التضامنية معها
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