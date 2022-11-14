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14 تشرين الثاني 2022 - 05:43
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معلومات للـLBCI: القاضية غادة عون تقدمت بطلب رد القاضي عويدات أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز ولم تمثل أمامه إلا أنّ وكيلتها متواجدة داخل قصر العدل فيما أُلغيت الوقفة التضامنية معها

معلومات للـLBCI: القاضية غادة عون تقدمت بطلب رد القاضي عويدات أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز ولم تمثل أمامه إلا أنّ وكيلتها متواجدة داخل قصر العدل فيما أُلغيت الوقفة التضامنية معها Lebanon, news ,lbci ,أخبار غادة,القاضية,للـLBCI,معلومات,
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معلومات للـLBCI: القاضية غادة عون تقدمت بطلب رد القاضي عويدات أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز ولم تمثل أمامه إلا أنّ وكيلتها متواجدة داخل قصر العدل فيما أُلغيت الوقفة التضامنية معها
Lebanon News
 
 
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