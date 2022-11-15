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15 تشرين الثاني 2022 - 17:05
15/11/2022 17:05:20
معلومات للـ LBCI: المحامية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية نازك الخطيب اوقفت المدير العام لهيئة ادارة السير بالتكليف هدى سلوم لاستكمال التحقيق معها بعد استجوابها في شعبة المعلومات
معلومات للـ LBCI: المحامية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية نازك الخطيب اوقفت المدير العام لهيئة ادارة السير بالتكليف هدى سلوم لاستكمال التحقيق معها بعد استجوابها في شعبة المعلومات
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