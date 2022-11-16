اقتصاد
16 تشرين الثاني 2022 - 09:47
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اتحادات ونقابات قطاع النقل البري: لا صحة للخبر المتداول عن تعرفة جديدة

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اتحادات ونقابات قطاع النقل البري: لا صحة للخبر المتداول عن تعرفة جديدة
Lebanon News
نفت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان، في بيان، خبرا تتناقله بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن "تعرفة جديدة يبدأ العمل فيها إعتبارا من يوم الجمعة المقبل".

ودعا البيان السائقين الى عدم الانجرار خلف هذه الأخبار المدسوسة والتي ستؤدي الى تخلي المواطنين عن استعمال السيارات العمومية لعدم قدرتهم على تحمل هذه الأعباء.
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وطالبت الاتحادات رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين وضع ملف النقل البري في سلم الاولويات والعودة الى الإتفاق الذي أعلن عنه بتاريخ 26/11/2021 مع التعديلات اللازمة عليه من اجل اصدار تعرفة رسمية من قبل وزير الاشغال العامة والنقل.
 
 
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