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17 تشرين الثاني 2022 - 01:29
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التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على أوتوستراد طبرجا باتجاه جونية بسبب انزلاق شاحنة واصطدامها بالفاصل الوسطي والعمل جارٍ للمعالجة

التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على أوتوستراد طبرجا باتجاه جونية بسبب انزلاق شاحنة واصطدامها بالفاصل الوسطي والعمل جارٍ للمعالجة Lebanon, news ,lbci ,أخبار كثيفة,المرور,حركة,المروري,التحكم,
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التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على أوتوستراد طبرجا باتجاه جونية بسبب انزلاق شاحنة واصطدامها بالفاصل الوسطي والعمل جارٍ للمعالجة
Lebanon News
 
 
 
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