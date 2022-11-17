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17 تشرين الثاني 2022 - 01:29
17/11/2022 01:29:42
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على أوتوستراد طبرجا باتجاه جونية بسبب انزلاق شاحنة واصطدامها بالفاصل الوسطي والعمل جارٍ للمعالجة
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على أوتوستراد طبرجا باتجاه جونية بسبب انزلاق شاحنة واصطدامها بالفاصل الوسطي والعمل جارٍ للمعالجة
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LBCI News Lebanon
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