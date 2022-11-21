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21 تشرين الثاني 2022 - 05:15
21/11/2022 05:15:16
معلومات للـLBCI: حتى اللحظة لم يتم التوصل إلى نتيجة في ما يتعلق بنقل تلفزيون لبنان مباريات كأس العالم 2022 لأن وزارة الإتصالات لن تقدم على أي خطوة على مستوى الدفع إلا في حال الحصول على موافقة وزارة المالية وديوان المحاسبة ورئاسة الحكومة
معلومات للـLBCI: حتى اللحظة لم يتم التوصل إلى نتيجة في ما يتعلق بنقل تلفزيون لبنان مباريات كأس العالم 2022 لأن وزارة الإتصالات لن تقدم على أي خطوة على مستوى الدفع إلا في حال الحصول على موافقة وزارة المالية وديوان المحاسبة ورئاسة الحكومة
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