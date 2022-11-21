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21 تشرين الثاني 2022 - 05:15
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معلومات للـLBCI: حتى اللحظة لم يتم التوصل إلى نتيجة في ما يتعلق بنقل تلفزيون لبنان مباريات كأس العالم 2022 لأن وزارة الإتصالات لن تقدم على أي خطوة على مستوى الدفع إلا في حال الحصول على موافقة وزارة المالية وديوان المحاسبة ورئاسة الحكومة

معلومات للـLBCI: حتى اللحظة لم يتم التوصل إلى نتيجة في ما يتعلق بنقل تلفزيون لبنان مباريات كأس العالم 2022 لأن وزارة الإتصالات لن تقدم على أي خطوة على مستوى الدفع إلا في حال الحصول على موافقة وزارة المالية وديوان المحاسبة ورئاسة الحكومة Lebanon, news ,lbci ,أخبار اللحظة,للـLBCI,معلومات,
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معلومات للـLBCI: حتى اللحظة لم يتم التوصل إلى نتيجة في ما يتعلق بنقل تلفزيون لبنان مباريات كأس العالم 2022 لأن وزارة الإتصالات لن تقدم على أي خطوة على مستوى الدفع إلا في حال الحصول على موافقة وزارة المالية وديوان المحاسبة ورئاسة الحكومة
Lebanon News
 
 
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