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22 تشرين الثاني 2022 - 09:56
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التحكم المروري: تصادم بين ٣ مركبات وانقلاب أحداها بعد نفق سليم سلام باتجاه الوسط التجاري - بيروت والأضرار مادية وحركة المرور كثيفة في المحلة

التحكم المروري: تصادم بين ٣ مركبات وانقلاب أحداها بعد نفق سليم سلام باتجاه الوسط التجاري - بيروت والأضرار مادية وحركة المرور كثيفة في المحلة Lebanon, news ,lbci ,أخبار تصادم,المروري,التحكم,
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التحكم المروري: تصادم بين ٣ مركبات وانقلاب أحداها بعد نفق سليم سلام باتجاه الوسط التجاري - بيروت والأضرار مادية وحركة المرور كثيفة في المحلة
Lebanon News
 
 
 
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