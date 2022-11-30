معلومات للـLBCI: قاضي التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار كشفت على مبنى المنشآت النفطية في طرابلس وعلى خزاناتها وختمتها بالشمع الأحمر الى حين إنتهاء التحقيق واصدرت ٤ مذكرات توقيف وجاهية بحق ٤ لبنانيين مدعى عليهم بجرم سرقة كميات كبيرة من المازوت