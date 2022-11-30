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30 تشرين الثاني 2022 - 05:38
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معلومات للـLBCI: قاضي التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار كشفت على مبنى المنشآت النفطية في طرابلس وعلى خزاناتها وختمتها بالشمع الأحمر الى حين إنتهاء التحقيق واصدرت ٤ مذكرات توقيف وجاهية بحق ٤ لبنانيين مدعى عليهم بجرم سرقة كميات كبيرة من المازوت

معلومات للـLBCI: قاضي التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار كشفت على مبنى المنشآت النفطية في طرابلس وعلى خزاناتها وختمتها بالشمع الأحمر الى حين إنتهاء التحقيق واصدرت ٤ مذكرات توقيف وجاهية بحق ٤ لبنانيين مدعى عليهم بجرم سرقة كميات كبيرة من المازوت Lebanon, news ,lbci ,أخبار التحقيق,قاضي,للـLBCI,معلومات,
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معلومات للـLBCI: قاضي التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار كشفت على مبنى المنشآت النفطية في طرابلس وعلى خزاناتها وختمتها بالشمع الأحمر الى حين إنتهاء التحقيق واصدرت ٤ مذكرات توقيف وجاهية بحق ٤ لبنانيين مدعى عليهم بجرم سرقة كميات كبيرة من المازوت
Lebanon News
 
 
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