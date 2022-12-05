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05 كانون الأول 2022 - 05:07
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معلومات للـLBCI: الوزير هكتور حجار سيدخل جلسة حكومة تصريف الأعمال للادلاء بموقف خاص به على ان يخرج من الجلسة في حال عدم التجاوب معه بدعوته لوقفها

معلومات للـLBCI: الوزير هكتور حجار سيدخل جلسة حكومة تصريف الأعمال للادلاء بموقف خاص به على ان يخرج من الجلسة في حال عدم التجاوب معه بدعوته لوقفها Lebanon, news ,lbci ,أخبار حجار,هكتور,الوزير,للـLBCI,معلومات,
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معلومات للـLBCI: الوزير هكتور حجار سيدخل جلسة حكومة تصريف الأعمال للادلاء بموقف خاص به على ان يخرج من الجلسة في حال عدم التجاوب معه بدعوته لوقفها
Lebanon News
 
 
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