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05 كانون الأول 2022 - 05:07
05/12/2022 05:07:31
معلومات للـLBCI: الوزير هكتور حجار سيدخل جلسة حكومة تصريف الأعمال للادلاء بموقف خاص به على ان يخرج من الجلسة في حال عدم التجاوب معه بدعوته لوقفها
معلومات للـLBCI: الوزير هكتور حجار سيدخل جلسة حكومة تصريف الأعمال للادلاء بموقف خاص به على ان يخرج من الجلسة في حال عدم التجاوب معه بدعوته لوقفها
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