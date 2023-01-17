عمليات دهم وتوقيف مطلوبين في بلدة النبي عثمان - البقاع (صور)

بيان صادر عن الجيش

أعلنت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه انه بتاريخ 16/ 1/ 2023، دهمت قوة من الجيش منازل مطلوبين ليلاً في بلدة النبي عثمان - البقاع، وأوقفت المواطنين (ع.س.) و(ق.س.) و(ح.س.) و(م.س) وهم مطلوبون بموجب مذكرات توقيف لإقدامهم على إطلاق النار من أسلحة حربية بتاريخ سابق، وضبطت بحوزتهم كمية من المخدرات وحشيشة الكيف.



وسُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفِين بإشراف القضاء المختص.