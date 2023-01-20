تيننتي: نؤكد حساسية أي أشغال أو أنشطة قريبة من الخط الأزرق والوضع هادئ على الارض

تيننتي: الوضع هادئ على الارض

أكد المتحدث الرسمي باسم "اليونيفيل" اندريا تيننتي أن جنود حفظ السلام التابعين لليونيفيل موجودون على الأرض في موقع الأشغال لمراقبة ما إذا كان هناك أي انتهاك للخط الأزرق وتقليل التوتر ومنع سوء الفهم.



ولفت في بيان إلى أنهم على اتصال دائم مع كلا الطرفين، مؤكدا حساسية أي أشغال أو أنشطة قريبة من الخط الأزرق.



وطمأن تيننتي من أن الوضع هادئ على الارض.

