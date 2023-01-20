سرقوا أسلاكًا كهربائيّة عن الشبكة العامّة في الشمال وشعبة المعلومات توقف الرأس المدبّر للعصابة

أوقفت شعبة المعلومات لملاحقة عصابات سرقة الكابلات والأسلاك الكهربائية عن الشبكة العامة في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيف أفرادها، المودعو ع. ح. (مواليد عام 1991، لبناني) في كمين محكم، وهو الرأس المدبر لعصابة تنشط بعمليات سرقة الاسلاك الكهربائية في الشمال، وضبطت سيارته نوع مرسيدس لون ازرق في محلة سهل منيارة.



وبتفتيشه والسيارة، تم ضبط حوالي /400/ متر من الأسلاك النحاسية، ومقصّ ضغط كبير، وهاتف خلوي، بحسب بلاغ المديرية العامة لقوى الامن الداخلي-شعبة العلاقات العامة.



وبالتحقيق مع ع.ح.، اعترف بما نسب اليه لجهة قيامه بالإشتراك مع آخرين بسرقة الكابلات الكهربائية عن الشبكة العامة، وأن الاسلاك المضبوطة بحوزته مسروقة.



وتم تسليم الأسلاك الكهربائية الى مؤسسة كهرباء لبنان، وتم حجز السيّارة التّي كان على متنها.

