أسعار المحروقات تواصل الارتفاع... كيف أصبحت؟

توقيف 3 أشخاص في النبطية لتلاعبهم بسعر الطوابع وعدم التزامهم السعر الرسمي

توقيف 3 أشخاص في النبطية لتلاعبهم بسعر الطوابع وعدم التزامهم السعر الرسمي

سرقوا أسلاكًا كهربائيّة عن الشبكة العامّة في الشمال وشعبة المعلومات توقف الرأس المدبّر للعصابة