توقيف 3 أشخاص في النبطية لتلاعبهم بسعر الطوابع وعدم التزامهم السعر الرسمي

توقيف 3 أشخاص في النبطية لتلاعبهم بسعر الطوابع وعدم التزامهم السعر الرسمي

دهمت دورية مشتركة من فرع المعلومات ومكتب مكافحة الجرائم المالية في قوى الامن الداخلي عددا من محال بيع الطوابع في مدينة النبطية.



وتم توقيف 3 أشخاص، بينهم فتاة وهم من أصحاب المحال المرخصة ببيع الطوابع في قصر عدل النبطية ومحيط السرايا الحكومية، وذلك على خلفية تلاعبهم بسعر الطوابع وعدم الالتزام بالسعر الرسمي.