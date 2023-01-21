فرنسية غادرت أحد أديرة الرّاحة للمسنّين في فرن الشبّاك ولم تعد... هل من يعرف عنها شيئًا؟

عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، وبناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة ميشال فاليني (مواليد عام 1939، فرنسية الجنسيّة)، التّي غادرت بتاريخ 19-1-2023 من أحد أديرة الرّاحة للمسنّين في منطقة فرن الشبّاك متوجهة الى منطقة الصنائع، ولم تَعُد لغاية تاريخه.



وطلبت القوى الامنية من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكان وجودها، الاتصال بقسم المباحث الجنائيّة المركزيّة في وحدة الشرطة القضائيّة على أحد الرقمين: 422965-01، أو 424336-01، أو الحضور إلى مبنى القسم الكائن في مبنى وزارة العدل في بيروت، للإدلاء بما لديهم من معلومات.