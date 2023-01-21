توقيف عصابة تبحث عن الآثار في جبل المحيدثة- قضاء راشيا

عصابة تبحث عن الآثار في جبل المحيدثة

تمكنت شرطة بلدية المحيدثة في قضاء راشيا من توقيف عصابة من أربعة افراد، لبنانيين وسوريين، في منطقة تسمى جوزات كفير العبس الاثرية في جبل البلدة، كانوا يبحثون عن الاثار، حيث تم توقيفهم وتسليمهم الى مخابرات الجيش.