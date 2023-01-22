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الجيش: عمليات دهم في بلدة الكنيسة - بعلبك ومقتل 3 من المطلوبين وإصابة أحدهم
امن وقضاء
2023-01-22 | 01:36
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الجيش: عمليات دهم في بلدة الكنيسة - بعلبك ومقتل 3 من المطلوبين وإصابة أحدهم
الجيش: قتلى وجرحى بين مطلوبين في عملية دهم..
أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أنه بتاريخ 22/1/2023، دهمت قوة من الجيش منازل مطلوبين في بلدة الكنيسة – بعلبك. وقد تعرض عناصر القوة لإطلاق نار فردّوا بالمثل ما أدى إلى مقتل المطلوبين: المواطنَين (س.ز.) و(ع.ز.)، والسوري (ف.ز.)، وإصابة المواطن المطلوب (ب.ز.) الذي نقل إلى المستشفى للمعالجة.
وضَبطت القوة آليتين نوع غراند شيروكي، وقاذف أر بي جي وسلاحين حربيين وكمية من المخدرات والذخيرة وعتاداً عسكرياً.
وسُلمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق.
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