دهم في بلدة الكنيسة البقاعية ووقوع قتلى وجرحى بين المطلوبين.. اليكم تفاصيل أوفى عن هذه العملية

اليكم تفاصيل أوفى عن هذه العملية

نفذت قوة من الجيش عمليات دهم في بلدة الكنيسة- البقاع، وقد تعرضت لإطلاق نار فردّت بالمثل ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى بين المطلوبين، من دون وقوع إصابات بين العسكريين.



اليكم تفاصيل أوفى عن هذه العملية