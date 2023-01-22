البترون تتعرض لعمليات سرقة والأهالي يطالبون بحماية أرزاقهم

البترون تتعرض لعمليات سرقة

شهدت منطقة البترون خلال اليومين الماضيين عمليات سرقة عدة ومحاولات سرقة متنقلة بين بلدات تحوم، راشانا ومحلة بسبينا، حيث طالت أثاث ومحتويات منازل وسيارات تقدم أصحابها بشكاوى لدى مخفر درك البترون ضد مجهولين، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للاعلام.



وناشد أهالي المنطقة المسؤولين المعنيين العمل فورا على اتخاذ الإجراءات العملية لحماية أرزاقهم وممتلكاتهم.