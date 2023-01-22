فيديو يظهر لحظة القاء قنبلة باتجاه مبنى الـ LBCI... والأضرار التي تسببت بها

فيديو يظهر لحظة القاء قنبلة باتجاه مبنى الـ LBCI... والأضرار التي تسببت بها

القى مجهولون قنبلة باتجاه مبنى الـ LBCI ما أدى الى انفجارها في أحد مواقف السيارات الموجود بين استوديوهات الـLBCI .



وتسببت الحادثة بأضرار مادية، وتضرر السيارات التي تكسّر زجاجها.



وعلى الفور، حضرت عناصر من مخابرات الجيش وقوى الأمن وشعبة المعلومات إلى المكان وباشرت بالتحقيقات.