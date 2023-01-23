البيطار يعود الى تحقيقات المرفأ

معلومات للـLBCI: البيطار يعود الى تحقيقات المرفأ



أكّدت معلومات للـLBCI أن المحقق العدلي القاضي طارق البيطار قرر العودة الى تحقيقات المرفأ والموافقة على اخلاء سبيل كل من السوري احمد رجب واللبنانيين سليم شبلي وميشال نحول وشفيق مرعي وسامي حسين.

وكشفت أنه سيدّعي على ثمانية أشخاص من بينهم اللواء عبّاس ابراهيم واللواء طوني صليبا.