قائد الجيش التقى كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط والملحق العسكري السعودي

بحث قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة مع كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط المارشال Martin SAMPSON، في حضور السفير البريطاني في لبنان Hamish COWELL يرافقه الملحق العسكري المقدم Lee Richard SAUNDERS، في سبل التعاون بين جيشي البلدين.



واستقبل الملحق العسكري السعودي العقيد الركن فواز بن مساعد بن ضويحي المطيري في زيارة تعارف لمناسبة توليه مهامه في لبنان.



