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مقتل مواطن وإصابة إبنه في حادث سير على اوتوستراد دير الزهراني - النبطية (صور)

امن وقضاء
2023-01-23 | 10:29
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مقتل مواطن وإصابة إبنه في حادث سير على اوتوستراد دير الزهراني - النبطية (صور)
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مقتل مواطن وإصابة إبنه في حادث سير على اوتوستراد دير الزهراني - النبطية (صور)

حادث سير على اوتوستراد دير الزهراني - النبطية

أدى حادث سير مروع وقع عصر اليوم على اوتوستراد دير الزهراني - النبطية الى مقتل مواطن واصابة ابنه بجروح.
 
وفي التفاصيل، المواطن نبيل عبد الكريم محي الدين البالغ من العمر 52 عاما من بلدة جباع كان يقود سيارته رباعية الدفع من مرسيدس ML ومعه ابنه محمد البالغ من العمر 20 عاما اصطدما بالحاجز الاسمنتي الفاصل على اوتوستراد دير الزهراني - النبطية، وفقد السيطرة على سيارته حيث انقلبت مرات عدة.

وسارعت فرق الاسعاف الى المكان وتم نقل محي الدين الى مستشفى نبيه بري الحكومي في النبطية حيث فارق الحياة، فيما اصيب إبنه بجروح مختلفة.
 
وتسبب الحادث بازدحام سير على الاوتوستراد. وحضرت الى المكان دورية من قوى الامن الداخلي وعملت على فتح تحقيق في ملابسات الحادث وتسهيل مرور السيارات.
 
 
 

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اوتوستراد دير الزهراني

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