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الجيش: نقلنا شريطا شائكا للعدو إلى ما بعد الخط الأزرق

الجيش: نقلنا شريطا شائكا للعدو إلى ما بعد الخط الأزرق

أعلن الجيش اللبناني على حسابه الرسمي عبر "تويتر" أن "الجيش نقل شريطا شائكا للعدو الإسرائيلي إلى ما بعد الخط الأزرق باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بعدما قامت قوة معادية بمد الشريط على نحو يخرق الخط المذكور بطول ٤ أمتار وعمق متر واحد باتجاه الأراضي اللبنانية في وادي هونين-مركبا".