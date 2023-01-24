سرقة منزل في شتوره

دخل مجهولون منزل المدعو ب. الآغا في محلة شتوره، من دون كسر وخلع، وسرقوا مبلغا ماليا بقيمة 27000 دولار ومصاغ بقيمة 5000 دولار أميركي.