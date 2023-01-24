اسماء المدّعى عليهم الجدد من قبل القاضي بيطار

كشفت معلومات للـLBCI أنّ المدعى عليهم الجدد في ملف مرفأ بيروت هم اللواء طوني صليبا، اللواء عباس ابراهيم، رئيس المجلس الاعلى للجمارك العميد أسعد الطفيلي، عضو المجلس الاعلى للجمارك غراسيا القزي والقضاة غسان عويدات وغسان خوري وكارلا شواح وجاد معلوف.