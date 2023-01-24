البيطار يحدد جلسات استجواب لزعيتر والمشنوق ودياب ويبلغهم لصقا

البيطار يحدد جلسات استجواب لزعيتر والمشنوق ودياب



عين المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار جلسات استجواب لكل من النائب غازي زعيتر في 6 شباط المقبل والنائب نهاد المشنوق في 6 شباط المقبل ورئيس الحكومة السابق حسان دياب في 8 شباط المقبل.



وقرر ابلاغهم لصقا بمواعيد الجلسات.