وكيل ميشال نحول يباشر باجراءات دعوى مخاصمة الدولة

باشر وكيل المقرر اخلاء سبيله من قبل المحقق العدلي طارق البيطار المهندس ميشال نحول، باجراءات دعوى مخاصمة الدولة عن اعمال القضاة بسبب عدم تنفيذ قرار المحقق العدلي باحالته الى الضابطة العدلية وسجله لدى كاتب العدل بعد رفض تسجيله في قلم النيابة العامة التمييزية.