عويدات: سنتعاطى مع البيطار على أنه غير موجود

كشف مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات أنه اإذا تمت الدعوة الى جلسة لمجلس القضاء الاعلى، فسيدرس إمكانية الحضور بحسب جدول الاعمال، مشيرا إلى أنه اذا كان ملف انفجار المرفأ بندا وحيدا فلن يحضر.وأوضح مدعي عام التمييز أننا تبلغنا بقرار المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عبر الاعلام، لافتا إلى أنهم سيتعاطون معه على أنه غير موجود طالما انهم غير موجودين بالنسبة اليه.