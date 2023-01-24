حراك وقطع طرقات على وقع ارتفاع سعر الدولار.. ماذا حصل؟

ماذا حصل؟

وصل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء الى خمسة وخمسين الف ليرة لبنانية.



ومن باب ارتفاع سعر الصرف تحركت المعطيات على وسائل التواصل الاجتماعي عن حراك وقطع طرقات فماذا حصل؟





