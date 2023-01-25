معلومات للـLBCI: وزارة الطاقة تؤكد عدم صدور جدول أسعار المحروقات حتى الآن والأسعار التي يتم التداول بها ليست رسمية ووزير الطاقة لم يوقع جدول تركيب أسعار المحروقات بعد والجدول سيصدر بعد قليل

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