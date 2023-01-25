سرق منزلاً في ميفدون - النبطيّة وأمن الدولة توقفه

قام السوريّ (ع. ش.) بسرقة منزل اللبنانيّة (ع. ك.) القائم في بلدة ميفدون في قضاء النبطيّة، والمسروقات كناية عن 25 مليون ليرة لبنانيّة و20 دولاراً ومصاغاً تمّ بيعها في صبرا بقيمة 450 دولاراً أميركيّاً.



وبعد المتابعة والاستقصاء، تمكّنت دوريّة من أمن الدّولة في النبطيّة، من توقيف السّارق، والتحقيق جارٍ معه تحت إشراف القضاء المختصّ.