المحروقات تحلّق.. والأسعار تتخطى المليون!

اليكم أسعار المحروقات

ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 47 ألف ليرة والبنزين 98 أوكتان 48 ألف ليرة والمازوت 48 ألف ليرة والغاز 30 ألف ليرة.



وأصبحت الأسعار كالآتي:



- البنزين 95 أوكتان: 1005000 ليرة.

- البنزين 98 أوكتان: 1030000 ليرة.

- المازوت: 1055000 ليرة.

- الغاز: 643000 ليرة.