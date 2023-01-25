جلسة لمجلس القضاء الاعلى جلسة الخميس المقبل

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بعد الاخذ والرد في خطوة المحقق العدلي القاضي طارق البيطار الاخيرة، يعقد مجلس القضاء الاعلى جلسة الخميس المقبل للبحث في التداعيات المترتبة عن قرار البيطار.



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