أمن الدّولة: إزالة التعدّي عن شبكة المياه في بلدة كفرجرة في جزين (صورة)

قامت دوريّة من مكتب أمن الدّولة - جزين، بإزالة التعدّي عن شبكة المياه في بلدة كفرجرة في منطقة جزين - مجمع رمضان، بحضور مندوب من مصلحة المياه، وذلك بعد ورود شكاوى من السّكان بسبب عدم وصول المياه إلى منازلهم.



وتمّ تحرير محاضر ضبط بحق المخالفين.