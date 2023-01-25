عويدات: لا أحد يريد اقالة البيطار وليكمل كما بدأ وستشهدون في الأيام المقبلة تجاوزات قانونية بحقي من قبل البيطار

التالي

معلومات للـLBCI: وزارة الطاقة تؤكد عدم صدور جدول أسعار المحروقات حتى الآن والأسعار التي يتم التداول بها ليست رسمية ووزير الطاقة لم يوقع جدول تركيب أسعار المحروقات بعد والجدول سيصدر بعد قليل