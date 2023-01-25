اهالي انفجار مرفأ بيروت يجتمعون للبحث في قرار القاضي عويدات



اعتبرت رئيسة لجنة أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت ماريانا فاضوليان في حديث للـLBCI اننا " بالمرصاد بوجه كل من يريد التعاطي بطريقة غير قانونية مع ملف تفجير المرفأ".



وقالت "هناك من يعمل على عرقلة التحقيقات، ونحن لطالما طالبنا باستقلالية القضاء، غير أننا وجدنا ان مدعي عام التمييز القاضي غسان عوديات مسيس ومن القضاة من هو مسيس أيضًا، وينفذ أجندات سياسية".